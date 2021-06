La nova secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, la gironina Anna Caula, ha pres possessió del càrrec aquesta tarda en un acte que ha tingut lloc al Consell Català de l’Esport, i en el qual s’ha fet el traspàs de funcions amb el secretari general sortint, Gerard Figueras. Ha presidit l’acte la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.

Un cop fet efectiu el relleu al capdavant de l’organisme, Anna Caula, que ha estat nomenada avui mateix pel Govern, ha manifestat que afronta “aquest repte amb molta il·lusió i respecte” per liderar “un món que conec i que m’estimo moltíssim”. Una etapa que començarà “amb la voluntat d’escoltar, un escolta activa del sector per construir plegats i enriquir-lo”.

Per la flamant secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, l’esport ha de ser una “eina de transformació social i un pilar del país, molt lligat a la salut, la recerca, el turisme i l’empresa”, de manera que “treballarem per dotar aquest teixit esportiu del màxim de recursos”. Anna Caula, que ha rebut de la consellera de la Presidència. Laura Vilagrà, el pin de solapa que la distingeix com a secretària general, ha destacat finalment que compta amb la “complicitat” del sector per construir “una nova Catalunya esportiva amb els valors que té associats l’esport”.