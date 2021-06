La Ciutat Esportiva de Blanes va acollir la prova de gimnàstica rítmica que ha definit la llista de seleccionades catalanes, amb un gran nombre de gironines, que participaran al Campionat d’Espanya nivell 8. Les gimnastes gironines que participaran a l’estatal i confirmaran el gran moment dels clubs locals són Emma Reyes (EGR Lloret CE), Alina Tarleva, Aurica Tarleva, Maria Aspidova, Ekaterina Aspidova, Naia Sánchez i els equips sènior formats per Lídia Bartrés i Mieria Carrasco i el júnior format per Darya Artyukh, Emma Rud i Tània Taulet (CR Blanes); Jana Caballero, Valerya Vorobey, Mila Riembau i els equips júnior format per Noa Rouze i Gisela Berzosa i aleví format per Georgina Unyo i Jana Garcia (AE Vilablareix); Gisela Negre, Martina León i l’equip infantil que formen Mara Barberà, Laia Solà i Tatiana Deulofeu (CR Palafrugell Cota Brava) i Nora Santaló, Núriz Rizos i l’equip júnior que integren Ainara Domínguez i Marta Mira (CR Girona); i per últim, Alisa Grechishkina (Rítmica Aliança Platja d’Aro).