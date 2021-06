El ministre de Cultura i Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, ha justificat la vacunació dels futbolistes de la selecció espanyola perquè "ens representen" a l'Eurocopa. "No estem vacunant a un col·lectiu concret", el dels futbolistes, sinó "als jugadors de la selecció", ha remarcat aquest dimarts al matí en una entrevista a la Cadena SER.

Uribes ha defensat que es tracta d'una "excepció justificada" que s'està fent "en els temps que toquen". El ministre ha afirmat que es tracta d'un cas en què, com el dels esportistes olímpics, està "justificat" no seguir la regla general de vacunar per franges d'edat.