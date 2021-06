El Govern ha nomenat la gironina Anna Caula (ERC) com a secretària general de l’Esport. L’exentrenadora de l’Uni va prendre possessió del càrrec ahir en un acte que va tenir lloc al Consell Català de l’Esport, i en el qual es va fer el traspàs de funcions amb el secretari general sortint, Gerard Figueras. Va presidir-lo la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.

Un cop fet efectiu el relleu al capdavant de l’organisme, Caula, que va ser nomenada ahir mateix pel Govern, va manifestar que afronta «aquest repte amb molta il·lusió i respecte» per liderar «un món que conec i que m’estimo moltíssim». Una etapa que començarà «amb la voluntat d’escoltar, un escolta activa del sector per construir plegats i enriquir-lo». «Pensar com voldries que fos el món de l’esport és un somni», va afegir.

Per a Caula, l’esport ha de ser una «eina de transformació social i un pilar del país, molt lligat a la salut, la recerca, el turisme i l’empresa», per la qual cosa va insistir que «treballarem per dotar aquest teixit esportiu del màxim de recursos». La gironina, que va dirigir l’Uni entre 2008 i 2014, estant ella a la banqueta el 2009 quan l’equip va ascendir a la Lliga Femenina, va rebre de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, el pin de solapa que la distingeix com a secretària general. Caula va destacar que compta amb la «complicitat» del sector per construir «una nova Catalunya esportiva amb els valors que té associats l’esport».

D’altra banda, Gerard Figueras, que va dirigir la política esportiva del govern català durant els darrers cinc anys, va mostrar-se agraït per la tasca feta pel seu equip de treball i per «la pinya que hem fet amb el teixit esportiu del país» durant el mandat, un període que, malgrat «les dificultats», sobretot a partir d ela pandemia, «ha valgut molt la pena». «Hem fet costat a clubs, federacions, consells esportius, professionals, a l’esport femení i l’esport inclusiu, i hem teixit aliances per projectar el país i posar els fonaments per portar uns Jocs d’Hivern a casa nostra», va comentar.