La vida et pot canviar en un tres i no res. Iho López ben aviat va entendre que el bàsquet li provava. Ho feia tan bé que fins i tot va ser internacionals en categories inferiors amb Espanya i es va penjar tres ors en campionats d’Europa (2013, 2015 i 2017) i també una plata en el Mundial del 2014. De ben jove, Anna Caula la feia debutar amb l’Uni a Lliga Femenina i poc després se n’anava als Estats Units, a provar sort a l’NCAA. I amb els Florida State Seminoles. El punt i a part arribaria d’imprevist, la tardor del 2018. De la llum, a la foscor i per culpa d’un greu accident de trànsit que la va mantenir fins a dos anys sense poder jugar. Un parèntesi necessari per la seva salut, però que tallava en sec la seva progressió. El reset, obligatori. I l’Uni que li donava l’oportunitat de posar-s’hi de nou. Primer, tornant al club per ser cedida al seu filial, el GEiEG Uni de Lliga Femenina 2. I segon, convertint-se en la desena peça del nou projecte de l’Spar Girona comandat per Alfred Julbe. Iho López ha renovat fins el 2022 i aquest cop no només s’entrenarà a Fontajau, sinó que també tindrà fitxa i competirà per tenir minuts i guanyar experiència.

Quan li falta només un mes per celebrar els 24 anys, la blanenca ha fet bons els 7 punts i gairebé 8 rebots per partit de l’última temporada i s’ha guanyat la confiança del propi Julbe i també del director esportiu de l’Uni, Pere Puig, satisfet amb aquest últim moviment. «Estem contents perquè una jugadora gironina formarà part de la primera plantilla. Té possibilitats reals de seguir creixent i viurà la seva primera experiència com a professional, gaudint de minuts. Té molt de potencial i un físic important. Tot i que el salt és molt gran, segur que ens ajudarà en aquest inici de temporada, en el que tindrem moltes baixes i segur que serà complicat», valora.

L’ala pivot reforça d’aquesta manera el joc interior de l’equip, tot esperant què passarà amb María Araújo. La gallega, lesionada de gravetat a la primavera, va ser intervinguda el passat 21 d’abril i necessita encara uns mesos per acabar-se de recuperar. Està per veure amb quin estat torna a l’acció i si l’Uni l’acabarà o no renovant per incorporar-la a la seva plantilla. Aquest interrogant no es resoldrà fins més endavant. De moment, l’Uni s’ha assegurat fins a deu jugadores. La pròpia Iho López n’és una, i s’uneix d‘aquesta manera a Júlia Soler, Julia Reisingerova, Frida Eldebrink, Giedre Labuckiene, Laia Flores, Laia Palau, Kennedy Burke, Binta Drammeh i Rebekah Gardner.

La seva relació amb Girona comença quan era cadet, després de forjar-se a la base del Bàsquet Blanes. De ben jove, en etapa encara júnior, ja va treure el cap col·leccionant els seus primers minuts a l’elit. Van ser 19 partits, amb 8 minuts per partit. Més madura i experimentada, ara espera que les xifres augmentin. Encara que sigui de mica en mica.