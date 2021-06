El silenci de la Comissió de Salut Pública sobre la vacunació dels jugadors de la selecció espanyola deixa en l’aire de moment aquesta mesura i perllonga la incertesa que envolta l’equip i la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) des de fa 48 hores després del positiu del capità, Sergio Busquets. Aquest òrgan va evitar pronunciar-se ahir sobre la petició feta pel ministeri de Cultura i Esport i passa la decisió, qüestionada per alguns grups polítics, en mans de Sanitat quan falten sis dies per al debut d’Espanya a l’Eurocopa a Sevilla.

Fonts del Ministeri de Sanitat i autonòmiques van informar d’aquesta decisió després de la reunió d’aquest òrgan, integrat pels tècnics de sanitat de les conselleries amb representants de el Ministeri de Sanitat.

La Comissió tenia en el seu ordre del dia analitzar la petició efectuada pel Ministeri de Cultura i Esport perquè els jugadors rebin la vacuna a l’igual que els esportistes espanyols que acudiran als Jocs de Tòquio, i considera que aquest assumpte no és de la seva competència . El positiu de Busquets ha desmuntat els plans d’Espanya de preparació del campionat. La mesura immediata va ser aïllar la resta de l’equip -els altres 23 jugadors i el cos tècnic-que romania concentrat a Las Rozas i traslladar a Busquets al seu domicili a Barcelona en ambulància medicalitzada.

La solució per jugar el partit contra Lituània va ser citar l’equip sub-21, tot i que molts dels seus jugadors acabaven de començar les seves vacances Mentrestant, en les últimes hores, formacions polítiques com Unides Podem, EH Bildu i Compromis han criticat que es vacuni als internacionals abans que a treballadors de serveis essencials.

Per si no hi hagués prou embolic, dos jugadors de Suècia, rival d’Espanya dilluns que ve en el debut a l’Eurocopa, han donat positiu per coronavirus. Es tracta de Kulusevski, del Juventus, i de Svanberg, jugador del Bolonia.