La Unió Esportiva Llagostera ha començat a posar fil a l’agulla tot planificant la temporada vinent, la 2021/2022, que viurà a la nova Primera RFEF, la tercera categoria del futbol estatal. Pocs dies després de fer pública la situació contractual de tots els membres de la primera plantilla, el club va anunciar ahir al matí la primera incorporació. Es tracta de Bruno Perone, un defensa de 33 anys que aquest últim curs ha vestit la samarreta del Prat.

Els últims dos cursos els ha viscut a Segona B, amb el conjunt potablava però també defensant els colors del Nàstic i l’Hèrcules (22 partits entre tots dos equips durant la temporada 19/20). Ara bé, també té experiència un esglaó per sobre, ja que acumula fins a 54 partits a la Segona Divisió A amb el propi Nàstic, el Saragossa i l’Extremadura. El currículum del brasiler compta amb un grapat de vivències a diferents clubs del seu país, però també ha conegut d’altres lligues. Ha jugat a l’Índia (Kerala Blasters) i als Estats Units (Wilmington Hammerheads), i fins i tot ha participat en un partit de la Premier League amb el Queens Park Rangers, ara fa gairebé una dècada. Deia Perone que se sent «molt content i il·lusionat» per «formar part del Llagostera», un club que considera «molt competitiu». «Esperem gaudir de la Primera RFEF, una lliga bonica on ens enfrontarem a rivals molt bons», rematava.

Amb onze jugadors en contracte i set futbolistes més amb un futur incert -el club treballa per tancar-ne la seva renovació-, arriba la primera cara nova. «Té experiència en categories superiors i no li has d’ensenyar res. És un jugador físic, amb molt bon joc aeri, agressiu, amb un bon desplaçament i que va bé en l’estratègia defensiva i ofensiva. No podíem desaprofitar una oportunitat així. Està il·lusionat i molt motiva, ens pot ajudar moltíssim». Així valora Oriol Alsina l’arribada de Bruno Perone. No serà l’única cara nova, encara que el Llagostera, respecte els seus rivals, juga en inferioritat. «Econòmicament no podem competir amb ningú i estem preocupats perquè encara no sabem quin serà el salari mínim que s’establirà. No som un club amb grans ingressos extra, així que ens hem de mirar cada detall a l’hora de negociar».