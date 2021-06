Els integrants de la selecció espanyola de futbol seran vacunats quan falten molt pocs dies perquè comenci la participació de l’equip en l’Eurocopa, després del positiu de dos dels seus futbolistes aquests últims dies. El Govern ha decidit tirar endavant amb aquesta mesura després del silenci de la Comissió de Salut Pública i malgrat el reguitzell de crítiques que ha originat.

Fonts del Ministeri de Sanitat afegien que s’ha aplicat el mateix protocol que amb l’equip olímpic, que també va ser fruit de la col·laboració dels departaments de Defensa, Sanitat i Cultura i Esport. La vacunació de la selecció ha sigut una petició del Ministeri de Cultura i Esports per tractar-se, segons el seu parer, d’«una situació excepcional».

Serà personal sanitari de l’Exèrcit espanyol l’encarregat de vacunar els jugadors, membres del cos tècnic i també personal que treballa amb l’equip. El procediment es durà a terme durant el dia d’avui a la Ciutat del Futbol de Las Rozas. Els internacionals rebran una primera dosi de Pfizer i en 21dies completaran el tractament amb una segona dosi. La mesura extraordinària de Sanitat es justifica perquè la selecció pugui afrontar amb garanties l’Eurocopa, que començarà demà mateix. Espanya, això sí, no debutarà fins aquest dilluns a la nit contra Suècia, que anunciava fins a dos positius fa un parell de dies.

El mateix número de jugadors de la selecció tenen el virus, segons s’ha pogut saber aquesta setmana. El primer d’ells, diumenge passat, va ser el capità i futbolista del Barcelona Sergio Busquets, que es va veure obligat a abandonar la concentració de Las Rozas i ser traslladat al seu domicili. El segon, la nit de dimarts a dimecres mateix, va ser el defensa Diego Llorente, que també va abandonar, en aquest cas a la nit, la concentració de l’equip en un vehicle medicalitzat. Així ho va anunciar la Reial Federació Espanyola de Futbol. Els 22 futbolistes restants van donar negatiu en les proves d’ahir, així que no es coneixen més casos.

Una bombolla paral·lela

Amb la irrupció del segon positiu, el de Llorente, el seleccionador nacional, Luis Enrique Martínez, ha decidit curar-se en salut creant una bombolla paral·lela per si acaben sortint més casos entre els integrants de la convocatòria original. Fa pocs dies, fins a sis futbolistes van ser citats com a reserves (Kepa Arrizabalaga, Raúl Albiol, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Brais Méndez i Pablo Fornals) i a ells s’hi sumen onze dels internacionals sub-21 que el passat dimarts van golejar la selecció de Lituània (4-0). Es tracta d’Álvaro Fernández, Juan Miranda, Óscar Mingueza, Alejandro Pozo, Marc Cucurella, Brahim Díaz, Martín Zubimendi, Gonzalo Villar, Bryan Gil, Yéremi Pino i Javi Puado.

Canvi al reglament

Veient quina és la situació, ja no només pel que fa la selecció espanyola sinó també amb d’altres equips participants al torneig, es confirmava la modificació en el reglament de l’Eurocopa. La UEFA va decidir ampliar l’article 47.04, el que tracta sobre les substitucions de jugadors per lesions o malalties. En els casos confirmats de covid-19, els canvis es podran fer el mateix dia del debut en la competició i no pas 48 hores abans, com s’estipulava anteriorment.