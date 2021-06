Albert Blázquez és el primer jugador que confirma la seva continuïtat a l'Olot per la temporada vinent. L'èxode al vestidor serà gros arran del descens a 3a RFEF i de moment ja hi ha confirmats els adéus de Ballesté, Soler, Salinas i Delgado. Blázquez però, continnuarà i sumarà la setena temporada al club. Un dels capitans de l'equip i amb més 170 partits de vermell, el de Besalú, de 29 anys, no ha dubtat. "La renovació no ha estt complicada. A ningú li agrada baixar de categoria però jo valoro molt ser feliç fent el que m'agrada en un lloc que m'agradi", ha explicat.