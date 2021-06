L'Uni ha afegit avui una peça més a la plantilla de la temporada vinent. No és tracta d'una peça més sinó d'un fitxatge d'impacte com Michaela Onyenwere, aler pivot, formada a la UCLA, de 1'83 m. del New York Liberty i que és candidata a guanyar el premi a la rookie de la temporada a la WNBA. Onyenwere, de 21 anys, té el passaport nigerià i per tant en condició de cotonou podrà jugar sense problemes a la Lliga Femenina. A l'Eurolliga però, la reglamentació no permet tres estrangeres i l'Uni haurà de rotar entre Onyenwere i Burke i Gardner. La nova jugadora de l'Uni està signant, en la seva primera temporada a la WNBA una mitjana de 11,4 punts i 3,1 rebots per partit. "Ens i·lusiona moltíssim des del club signar-la. Ens encanta veure que està fent la seva primera temporada a la WNBA i que estigui fent grans actuacions. El que perfilàvem que podia ser un fitxatge que ens ajudaria veiem que serà una jugadora molt important", diu el director esportiu de l'Spar Girona, Pere Puig.

Amb l'arribada d'Onyenwere, l'Uni ja disposa d'onze jugadores per encarar el pròxim exercici: Soler, Reisingerova, Eldebrink, Labuckiene, Flores, Palau, Burke, Drammeh, Gardner, Iho López i Onyenwere.