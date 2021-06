Aquest cap de setmana, el grup 5E de la Tercera Divisió abaixarà la persiana, per la qual cosa hauria de quedar definit quins equips jugaran la temporada vinent a la Tercera RFEF i quins baixen a la Primera Catalana. Hi estaran ben atents dos conjunts que en teoria han descendit, com són Banyoles i Santfeliuenc, que van presentar un recurs contra el Figueres per una suposada alineació indeguda de Carles Coto a Igualada. Consideren que el futbolista no podia jugar en arrossegar una sanció de dos partits com a auxiliar de l’infantil figuerenc. Competició s’havia de pronunciar ahir, però s’ha limitat a obrir un expedient del cas i prorroga la seva decisió. No serà fins d’aquí a uns dies que no oferirà el seu veredicte, de manera que ara mateix tot és a l’aire.