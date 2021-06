Xavi Hernández, l'exjugador del Barcelona i l'actual entrenador de l'Al Sadd, va explicar en la presentació del seu campus d'estiu al Santander Work Cafè del passeig de Gracia, que no ha parlat amb el president del club blaugrana, Joan Laporta, "durant els últims mesos".

"Jo al mercat estic sempre. Tinc molt bona relació amb Laporta, al final ell està per prendre decisions i no he pogut parlar amb ell ni amb ningú de la junta directiva últimament. Han decidit seguir amb un entrenador que té contracte, que és Koeman i és una llegenda, i cal respectar-ho", ha dit en ser preguntat per si va sorprendre'l que el Barça no el cridés aquest estiu.

De totes maneres, ha sentenciat que "és un somni i una il·lusió tornar al club" de la seva vida. "Però no tinc cap pressa, encara que estic preparat i així ho sento", ha afegit.

"Jo no em vaig desmarcar de ningú perquè no em vaig marcar amb ningú. Ja vaig deixar clar que no seria actiu en les eleccions del Barça", ha dit sobre la seva relació amb el candidat Víctor Font en les últimes eleccions.

"Tinc molt bona relació amb Font i amb Laporta i no crec que m'hagi perjudicat que erròniament se m'hagi relacionat amb una candidatura", ha considerat.

Respecte a si li va molestar que hi hagués certes opinions que dubtaven de si estava preparat per entrenar ara al Barça, Xavi ha dit que de forma errònia i per desconeixement es diu que "la lliga de Qatar i la Champions asiàtica tenen menys nivell del que realment hi ha, i està a mig fer entre la Primera i la Segona Divisió espanyoles".

En aquest sentit, ha avançat que la seva idea "no és fer un pas previ d'entrenar al Barça B abans de fer-ho amb el primer equip", perquè ell actualment ja està entrenant en l'elit del futbol.

Xavi també ha admès que parla sovint amb jugadors del Barcelona com Ter Stegen, Sergio Roberto, Leo Messi o Sergio Busquets, "però no d'aquests temes". A més, sobre Busquets ha dit que si fos el seleccionador espanyol l'esperaria "per a l'Eurocopa" malgrat el positiu per coronavirus.

Sobre aquest tema també ha opinat que "tots els jugadors de totes les seleccions que van a l'Eurocopa s'haguessin hagut de vacunar".

També ha opinat sobre el futur de Leo Messi en clau blaugrana: "Per tot el que està passant jo crec que Messi continuarà, però és la seva decisió i s'ha guanyat el dret a decidir perquè par mi és el millor jugador de la història del futbol".

I sobre el seu campus d'estiu a el Collell ha explicat que la idea va ser del seu pare i els seus germans "i ha anat creixent", i que té com a propòsit "gaudir i promoure els valors de l'esport".

El campus està patrocinat pel Banc Santander, té la seu a El Collell (Banyoles) i compta amb 300 nens i nenes: "Els dic que tant de bo que puguin arribar al màxim nivell en el futbol, però també que en la vida hi ha moltes més coses que el futbol i que no s'han de frustrar".

Una delsle estrelles actuals que va passar pel Campus Xavi en el passat va ser Alexia Putellas, actual campiona d'Europa amb el Barcelona. "És una meravella veure jugar a totes aquestes jugadores que han fet història", ha sentenciat l'exfutbolista blaugrana.