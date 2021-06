Barça i Manchester City protagonitzaran aquest estiu un partit amistós al Camp Nou que servirà per recaptar fons contra l’ELA. Només falta que els dos clubs implicats tanquin el contracte, però se celebraria el pròxim 25 d’agost -quan ja ha començat la Lliga i la Premier- i està impulsat per Juan Carlos Unzué. L’exentrenador del Girona pateix la malaltia.

L’amistós no substituirà el Trofeu Joan Gamper, que està pendent de confirmar el rival però es manté per a principis d’agost. L’anunci es farà en els propers dies, quan Barça i City hagin firmat l’acord definitiu. Tots els diners que es recullin aniran destinats a la recerca per lluitar contra l’ELA.