La banyolina Esther Guerrero va aconseguir anit la mínima per participar en la prova dels 1.500 metres en els Jocs Olímpics de Tòquio, després de signar a la Golden Gala de Florència, tercera prova puntuable de la Lliga de Diamant, un crono de 4:03.67 minuts. Una marca que va permetre a Guerrero rebaixar en 53 centèsimes el temps -4:04.20- exigit per la Federació Espanyola per a acudir a la capital japonesa.

Guerrero, que compta amb una millor marca personal de 4: 03.13, es va beneficiar del frenètic ritme imposat per la guanyadora, Sifan Hassan, que amb 3: 53.63, firmava la millor marca mundial de l’any. La banyolina va acabar en novena posició.