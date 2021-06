L’any 2016 el Girona CH va pujar per primer cop en la seva història a l’OK Lliga, i des de llavors s’ha classificat tres cops per a la Copa del Rei. En la primera ocasió, l’any 2018, va ser eliminat pel Barça en quarts de final (5-1) i l’any passat, el torneig no es va disputar a causa de la pandèmia. Avui, a A Corunya, enceten una nova i il·lusionadora Copa davant el Reus Deportiu (13 h). En paraules d’un dels seus entrenadors, Ramon Benito, el conjunt tarragoní «és un històric i serà complicat, però no és el Barça». L’entrenador torderenc, que forma tàndem amb Marc Comalat, explica que afronten aquesta competició «amb ganes i il·lusió perquè és un premi a la primera volta que vam fer».

Sobre el paper, el Reus és el favorit per passar a semifinals i enfrontar-se, teòricament, al Barça, que juga contra el Noia també avui. Els vermell-i-negres han guanyat la Copa en 7 ocasions, l’última el 2006, però Benito avisa que el seu equip va a Galícia «a intentar competir i guanyar el partit» davant l’equip que ha acabat quart en l’OK Lliga. «Hem demostrat que contra equips poderosos com Caldes o Lleida hem tret el partit endavant», diu, tot i que «el nostre problema és que hem estat una muntanya russa, perquè hem fet grans partits, però també n’hem fet de desastrosos».

Com a jugador, Benito va guanyar fins a 5 Copes del Rei, quatre amb el Barça i una amb el Vic el 1999: «La Copa pot donar sorpreses».