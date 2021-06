El Pati de les Magnòlies de l’Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona acull aquest vespre a les nou l’acte d’homenatge a les 15 persones que enguany reben les Medalles de l’Esport. Els guardons s’atorguen anualment per la Representaci´Territorial de l’Esport de la Generalitat amb la col·laboració de la Diputació de Girona a persones amb papers destacats en diverses modalitats esportives de les comarques gironines. Entre els guardonats d’enguany hi ha personatges vinculats al bàsquet, atletisme, handbol, ciclisme, tennis o escalada i excursionisme, entre d’altres. A l’acte d’avui hi assistirà la nova Secretària General de l’Esport, la gironina, Anna Caula, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, l’alcadessa de Girona, Marta Madrenas i el representant territorial de l’Esport a Girona, Josep Pujols.

Les Medalles de l’Esport arriben aquest any a la 40a edició i són els premis més antics d’aquest tipus que es concedeixen a Catalunya. Aquest reconeixement va néixer el 1980 quan la Representació Territorial de la Generalitat va decidir homenatjar totes aquelles persones que, de manera anònima i desinteressada, havien treballat o treballaven per l’esport. Així van néixer uns guardons que des de la seva fundació ja han reconegut un total de 653 persones d’arreu de les comarques gironines i de modalitats esportives ben diferents.

Entre els premiats d’aquesta edició hi ha tres representants de l’atletisme: Joan Cardona (Llambilles), Rosa Escribano (Mont-ras), Joan Llavero (Caldes de Malavella) i tres més del bàsquet: Cari Nicolás (Palamós), Josep Pérez (Blanes) i Jaume Quintana (Santa Cristina d’Aro). També està vinculat a l’Atletisme, Josep Colón (Salt), que també ha estat relacionat amb l’hoquei patins i la lluita. D’altres guardonats aquests edició són Xavier Ponsatí de la Bisbal d’Empordà (Tennis), Jordi Recasens de la Cellera de Ter (Futbol), Octavi Galceran de Llívia (Esquí de fons i Muntanya) o Josep Maria Esteva de Sant Feliu de Guíxols (Triatló), entre altres.