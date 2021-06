Superada la jornada inaugural, avui torn per a tres partits més de l’Eurocopa. A partir de les 15 hores s’estrenen Gal·les i Suïssa, les altres dues seleccions del grup A, on també hi competeixen Itàlia i Turquia, que es van enfrontar ahir. Tres hores més tard, a les sis, torn per a Finlàndia i Dinamarca. I a les nou de la nit entra en acció Bèlgica, entrenada pel català Robert Martínez, que jugarà amb Rússia.