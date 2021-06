L’Eurocopa 2020 aixeca el teló i ho fa un any més tard del previst, per culpa de la pandèmia del coronavirus, que va obligar a endarrerir dotze mesos un torneig que es va inaugurar ahir amb la contundent victòria d’Itàlia. Estrena l’Olímpic de Roma del conjunt transalpí, que va escombrar Turquia amb total autoritat per presentar candidatura al títol.

L’equip de Roberto Mancini, que tornava a una gran cita internacional després de la seva absència en el Mundial de Rússia 2018, es va regalar un triomf per golejada i una prestació de gran solidesa defensiva. Inici contundent per obrir el grup A, on es troba també enquadrat amb Gal·les i Suïssa, que s’enfrontaven ahir, d’una Itàlia que enllaça el seu novè consecutiu i sense encaixar cap gol en contra.

Va acabar triomfant la seva tècnica davant el poder defensiu turc, tot i que els homes de Senol Gunes van ser capaços de tancar bé els espais i dificultar la feina dels azzurri, que arribaven a aquesta Eurocopa després actuacions d’alt nivell i una fase de classificació immaculada, amb deu victòries en deu partits.

Moltes arribades en els primers 45 minuts però sense punteria en els metres finals i 0-0 en el marcador al descans. I finalment va haver de ser un desafortunat rebuig a pròpia de Merih Demiral, defensa del Juventus, a l’inici de la segona meitat, el que va trencar la igualtat. Itàlia, que amb la gestió Mancini ha canviat per complet la seva filosofia, apostant per un joc més ofensiu i menys conservador, va seguir pressionant a la recerca del segon gol i el premi li va arribar en el minut 66, mitjançant Immobile, que va aprofitar un refús del porter Çakir per fer el 0-2 i deixar el partit vist per a sentència. Per si de cas, la cirereta del pastís va arribar en el minut 80, quan Immobile va oferir a Insigne una assistència perfecta perquè el davanter napolità fulminés la porteria contrària amb la cama dreta. Triomf incontestable dels italians i avís per als candidats a tot.