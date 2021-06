La ciutat de Girona, amb les places de Calvet i Rubalcaba, Salvador Espriu i Riu Onyar com a escenaris, acull des de dijous les Jornades de l’Esport Femení. S’hi duen a terme exhibicions, tornejos i entrenaments amb la participació d’equips base i també d’escoles. Hi participen una trentena d’entitats i clubs, de la ciutat i la demarcació. Ahir, torn per a l’handbol, el tennis taula, el patinatge, els escacs, el rugbi, l’atletisme i també el piragüisme.