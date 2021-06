Els jugadors, membres del cos tècnic de la selecció espanyola que encapçala Luis Enrique Martínez, així com també el personal de la Federació que treballa amb l’absoluta, van ser ahir tots vacunats a la Ciutat del Futbol de Las Rozas quan només falten tres dies per a l’estrena d’Espanya a l’Eurocopa. Després d’estudiar la situació de cada futbolista, els internacionals que ja han superat el coronavirus o van rebre una primera dosi de Pfizer van completar les dues necessàries, mentre que la resta en van rebre de Janssen, en ser monodosi i necessitar menys dies per atrapar la màxima immunització.

Els encarregats d’executar la vacunació van ser els professionals de la Unitat de Seguretat de l’Hospital Central de la Defensa Hómez Ullade Madrid, que asseguraven que els integrants de la selecció afrontaran «amb totes les garanties» el campionat i que ho faran amb «igualtat de condicions» amb els altres equips participants. Els internacionals van ser vacunats a partir de les 10 del matí i van gaudir d’un matí lliure d’exercici físic, tot esperant que no hi hagués cap mena de reacció contrària. A la tarda, sessió per preparar el partit de dilluns contra Suècia.

Després, els 22 membres de la selecció i els integrants de la bombolla paral·lela van repetir per tercer dia consecutiu un resultat «negatiu» en les proves PCR a les quals es van sotmetre. Es va reincorporar també Diego Llorente, un dels dos futbolistes, juntament amb Sergio Busquets, que havia donat positiu, encara que en el cas del defensa del Leeds United, el seu havia sigut fals.