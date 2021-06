El Barça i Madrid es jugaran el títol de Lliga Endesa. Ningú esperava res diferent, tot i que no gaires van imaginar que el factor pista tindria pes en aquest duel que obre joc aquest diumenge al Wizink Center de Madrid (18.30).

El CSD va aprovar que hi hagués públic a les grades de l’ACB. Tot i que siguin tot just un miler de persones, aquesta decisió canvia el joc en favor dels blancs. Igual que va canviar en la dinàmica del Barça el fitxatge de Pau Gasol. Els números del pivot català són incontestables, tot i que la seva presència hagi alterat l’ecosistema blaugrana.

«És un privilegi ser en una final més, tot el que puc viure en una pista és un regal», reconeixia el pivot del Barça, que s’ha convertit en el jugador que ha aconseguit més punts de valoració per minut jugat en la història dels play-off de la Lliga Endesa amb 1,20 punts. Pau Gasol ha superat amb aquesta marca les aconseguides anteriorment per Arvydas Sabonis (0,97 per minut), Walter Berry (0,93) i el seu germà Marc (0,93). Aquest no és l’únic rècord que el pivot ha batut en les actuals eliminatòries pel títol, ja que en el tercer partit de quarts contra la Penya va aconseguir la millor valoració en menys temps a la pista de la història, amb 22 punts en 12 minuts i 56 segons. En els sis partits de play-off jugats per Pau Gasol fins ara, ha fet una mitjana de 12,3 punts i 5,5 rebots.

Caldrà veure quina incidència tindrà davant el Madrid que, sense la seva presència, el Barça va tombar a la Copa del Rei.