El Barça inicia aquesta tarda (18.30, Vamos) al WiZink Center davant el Real Madrid l'assalt a la Lliga Endesa, un torneig que se li resisteix des del 2014 i en el qual ha perdut les dues últimes finals. L’any passat, va ser davant el Baskonia, en una final que es va decidir en un únic duel a causa de la pandèmia, i fa dues temporades va caure contra el mateix rival que en aquesta ocasió.

Els blaugranes arriben a la final amb les forces justes després de jugar cada 48 hores des del passat 28 de maig i sumar vuit partits en quinze dies. Tot i així, el repte de guanyar-li la Lliga Endesa al Reial Madrid amb el factor pista en contra és tan gran que convida a fer un últim esforç en la que serà la seva quarta final aquest curs.

Per alçar el títol, el Barça haurà de guanyar lluny del Palau, cosa que no va aconseguir en les dues anteriors eliminatòries davant el Joventut de Badalona, a quarts, i el Lenovo Tenerife, a semifinals. En els dos partits, a més, va oferir una imatge molt pobra que el va obligar a guanyar el tercer partit a la seva pista, on va ser implacable amb el seu rival.

No sembla, tot i això, que l'avantatge de pista sigui un factor decisiu. L’equip entrenat per Sarunas Jasikeviciusja ha guanyat a Madrid aquesta temporada, tant a la Lliga Endesa (82-87) com a l'Eurolliga (76-81).