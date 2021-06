El Can Gibert va caure ahir al seu camp contra l’Unió Esportiva Castellar per 1 gol a 3 i s’acomiada de les eliminatòries del Torneig de Segona Catalana. Estrada va fer el 0-1 a la primera meitat i Flores, de penal, va posar l’empat a 1. Un resultat que duraria escassos vuit minuts quan un altre cop Estrada veia porta. El tercer va ser obra de Moreno al 89. Amb el Can Gibert eliminat, avui a les 12 és el torn del Quart, que visita l’Atlètic Sant Pol.