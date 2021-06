El CEB Girona és a un pas de fer història. És a tan sols un partit, a 40 minuts o una mica més si hi ha pròrroga, d’aconseguir l’ascens a EBA, quarta categoria del bàsquet estatal. Ahir va posar la penúltima pedra en el camí després d’eliminar el Ripollet a les semifinals (62-57), en un partit vibrant i que no es va decidir fins al final. Avui haurà de posar l’última en la final contra l’amfitrió d’aquesta final a quatre, el Navàs (18.10 h). Els del Bages van guanyar la seva semifinal de forma còmoda (64-40) contra l’Horta i el tècnic gironí, Marc Serra, avisa que és un equip «molt físic, molt potent i que té un ritme alt de joc». A més, «començaran amb l’avantatge per jugar a casa seva», afirma el preparador gironí.

Ahir els gironins van fer un partit molt seriós i, sobretot, molt complet defensivament, deixant pocs espais als jugadors rivals perquè anotessin amb facilitat. De fet, els dotze primers punts del Ripollet van arribar des de la línia de tres punts (13-12). Però també és cert que va ser un partit igualat. Els vallesans es van posar quatre amunt en l’inici del segon quart (16-20), però després va aparèixer Toni Espinosa, que amb tres triples consecutius va posar el seu equip amb sis punts d’avantatge (30-24) per marxar al descans amb un 35-30.

Tot i així, l’inici del tercer període no va ser bo, i els rivals van tornar a igualar el duel (35-35). Això sí, els gironins no van deixar que es posessin per davant en el marcador i van entrar en els últims 10 minuts amb un avantatge de sis punts (48-42). Un marge que es va ampliar fins als nou (57-48) quan faltaven quatre minuts per al final. Semblava que el CEB Girona podria tenir un desenllaç còmode, però lluny d’això va fer patir a la seva afició fins, gairebé, l’últim segon. El Ripollet va anar escurçant la diferència fins a posar-se tres per sota (60-57). A més, els vallesans tenien la pilota quan tan sols faltaven 15 segons, però aquí va tornar a aparèixer la bona defensa gironina que no va deixar llançar amb facilitat. Albert Alonso sentenciava, seguidament, des del tir lliure (62-57).