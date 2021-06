La primera jornada del grup A de l’Eurocopa es va tancar ahir amb l’empat a un entre Gal·les i Suïssa. Els de Vladimir Petkovic van ser els primers en veure porteria quan Embolo va rematar un servei de cantonada colpejat per Shaqiri. A partir de veure’s per sota el marcador, els del Regne Unit van estirar-se per trobar el gol de l’empat. Ramsey ho va provar des de fora l’àrea però el seu xut va sortir fregant el travesser. Qui sí que va estar encertat faltant un quart d’hora per acabar va ser Moore. De la seva testa es va originar l’1-1 quan va rematar sol dins l’àrea. Sense temps per a més ocasions, Gal·les i Suïssa es reparteixen els punts en el partit inaugural de cada selecció per fer que Itàlia acabi líder.