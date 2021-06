L'Uni ha renovat el seu acord amb la marca de supermercats Spar, que d'aquesta manera continuarà sent el patrocinador principal per novena temporada consecutiva. Aquesta entesa es va escenificar el passat divendres a la tarda a les oficines Valvi Supermercats amb el gerent del grup Valvi Supermercats, Eduard Vidal; el representant de GM Food, Joan Torres; i també el president de l'entitat, Cayetano Pérez.

Satisfet per aquesta entesa, Pérez considerava "molt important" aquesta vinulació "per mantenir l'alt nivell del club en totes les competicions que estem disputant". Afegia que "comptar amb el suport d'Spar és molt positiu per a nosaltres, ens ha ajudat a fer créixer l'equip fins arribar a l'excel·lència d'avui".

Des que Spar és patrocinador de l'Uni Girona, l'equip ha sigut capaç de guanyar dues lligues femenines i també una Copa de la Reina, quedant aquesta última temporada classificada entre els vuit millors equips d'Europa.