L’exhibició ofensiva d’un Cory Higgins letal després del descans va permetre al Barça anotar-se el primer punt de la final de la Lliga Endesa de bàsquet davant un Reial Madrid que, tot i dominar els primers 20 minuts, va anar perdent pistonada i va acabar cedint el factor pista en una sèrie al millor de tres partits que el deixa sense marge d’error. El 75-89 final fa que el conjunt blaugrana pugui ser campió demà a la nit al Palau Blaugrana.

Com ja va passar a la Copa del Rei, on va ser designat com el jugador més valuós, l’escorta dels Estats Units, amb 26 punts i líder sobretot en un tercer quart clarament dominat pel Barça (16-29), va ser el factor determinant en la remuntada visitant, que s’acosta a un títol que se li resisteix des del 2014. I això que va començar molt bé el Reial Madrid, amb un parcial de 7-0 d’entrada que va obligar a Sarunas Jasikevicius, el tècnic blaugrana, a demanar un temps mort descontent amb el que estava veient. L’entrada de Pau Gasol va desactivar el factor Tavares, que durant els primers minuts s’havia convertit en un autèntic malson. Encertat en atac i sòlid al darrere, la presència del pivot va ajudar el Barça, que tot i això no aconseguia posar-se per davant però va salvar els mobles marxant al descans només tres punts per sota (36-33).

De nou, el Madrid que apretava només iniciar el tercer acte però llavors va aparèixer Cory Higgins. S’avançaven els visitants en el marcador i un triple de Mirotic servia per culminar un parcial de 0-12 letal. Higgins seguia a la seva, anotant des de totes les posicions possibles i tornant boig al seu rival. El 52-62 del final del període es va anar eixamplant. Tècnica a Rudy i el mateix per a Tayol, a qui se li va sumar també una antiesportiva que l’enviava als vestidors abans d’hora. Era la viva imatge dels de Laso, incapaços de capgirar la situació. Va guanyar el Barça de 14 punts de diferència i demà a la nit, al Palau, se li presenta la primera oportunitat per coronar-se campió de la Lliga Endesa.