La Lliga EBA tindrà tres representants gironins la temporada que ve, gràcies a l’ascens del CEB Girona a la quarta categoria del bàsquet espanyol. L’equip de Marc Serra ha culminat una temporada esplèndida proclamant-se campió de la Copa Catalunya i assegurant-se el salt després de tombar ahir el Navàs, que actuava d’amfitrió, a la final de la categoria. Els gironins es van mostrar com un bloc molt sòlid i van saber jugar els minuts finals tot i veure com el Navàs els eixugava la diferència de 10 punts amb què s’havia tancat el tercer quart. Un bàsquet d’Alonso i dos tirs lliures de Revilla van sentenciar en els últims segons, quan el marcador lluïa un 64-64 que ho deixava tot per resoldre.

El CEB Girona va començar molt bé el partit (2-9) però un parcial de 9-0 va tornar a igualar les coses (11-9). I ja no hi va haver manera que ningú fos capaç de trencar el partit fins els petits detalls dels últims segons. Al descans els de Marc Serra hi van arribar per davant (35-37) i gràcies a un bon tercer quart, van aconseguir entrar al darrer parcial guanyant de 10 (50-60), amb dos tirs lliures d’Aniol Tort finals.

El Navàs, però, amb el suport de la seva afició (també hi havia al pavelló desenes de seguidors gironins) va anar a totes. I va aconseguir el que semblava impossible, igualar el partit. Un triple de Yuste situava el 61-62 i, poc després, un altre tir de tres de Fallou, el millor jugador local, marcava el 64-62. A partir d’aquí la producció ofensiva del Navàs es va aturar. Hi havia molts nervis a la pista i qui va tenir més sang freda va guanyar. Revilla, amb dos tirs lliures, va sentenciar a un segon del final.