Pep Boada serà el nou director esportiu del Granada. Així ho va fer saber el conjunt andalús ahir i avui serà presentat. El d’Amer, de 59 anys, porta tota una vida lligat al futbol i va formar part de les plantilles de clubs gironins com Figueres, Palamós i Girona entre 1988 i 1994.

Boada va començar la seva trajectòria com a futbolista en les categories inferiors del Barça, club on després va recaure durant 17 anys i on va fer diferents tasques. De fet, va ser ell que com a entrenador del Barça C va fer debutar Leo Messi l’any 2003. Més endavant va passar a ser el coordinador de caçatalents i, gràcies a ell, jugadors com Sergio Busquets, Icardi o Ansu Fati van entrar a La Masia. L’amerenc va ser clau, també, en les incorporacions més recents de Ter Stegen i De Jong.

Boada serà acompanyat en aquesta nova aventura per un altre gironí, David Comamala, que fins ara havia estat secretari tècnic de l’Oviedo.