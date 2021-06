El Palafrugell continuarà per tercera temporada consecutiva a l’OK Lliga després d’empatar a la pista del Vilafranca (3-3) i fer bo el 5-3 del partit d’anada aconseguit la setmana passada com a local. Tot i així, el conjunt dirigit per Xavier Garcia Balda va haver de patir per segellar la permanència. I és que els del Penedès es van avançar dues vegades en el marcador amb l’1-0 i el 2-1.

Amb un gol més, els locals sabien que aconseguien l’ascens, però als blanc-i-negres no els van tremolar les cames en els minuts finals. Tot el contrari, amb el Vilafranca bolcat a l’atac per aconseguir el gol que els fes pujar, el Palafrugell en va sortir beneficiat per matar el partit a la contra. Primer Borja Ramon, quan faltaven dos minuts, i després Sergi Canet, a falta de 37 segons (2-3) sentenciaven l’eliminatòria tot i el gol final dels locals, que ja no tenia trascendència. «Hem patit molt, però estem molt contents pel que hem aconseguit», afirmava Garcia Balda. Girona i Palafrugell seran els dos gironins a l’elit.