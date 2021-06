Albert Carbó no dirigirà el Peralada la temporada que ve. El tècnic, de 30 anys, va comunicar ahir al club xampanyer la seva voluntat de marxar "per acceptar una altra oferta que es farà pública en breu" segons ha explicat el Peralada en un comunicat. Carbó apunta a l'Olot, que busca tècnic des que es va confirmar el descens a Tercera RFEF i veu amb bons ulls l'arribada del peraladenc. També s'hi hauria interessat el Girona per al seu filial, que va quedar-se a les portes de l'ascens a Segona RFEF. El seu destí es farà públic properament.

[OFICIAL] Albert Carbó deixa la banqueta. El míster @albertcarbo va comunicar ahir al club que renuncia a l’any de contracte que li quedava encara per acceptar una altra oferta. Molta sort en el futur Albert!



Carbó ha estat un dels entrenadors revelació de Tercera, després d'agafar el Peralada la temporada 2019-20, amb només 28 anys, un cop es va confirmar el trencament de la filiació amb els de Montilivi. Sense experiència a les banquetes del futbol amateur, ja que fins aleshores només havia entrenat equips de base -era el coordinador del Figueres-, el tècnic s'ha guanyat l'interès d'altres clubs aconseguint la permanència dels xampanyers durant dues temporades seguides -la primera es va acabar per culpa de la Covid-19 i aquesta ha jugat la fase de permanència. Encara tenia un any més de contracte, però ha decidit trencar-lo abans per viure una nova experiència. Durant aquest temps, ha dirigit l'equip en 55 partits amb un balanç de 22 victòries, 16 empats i 17 derrotes.