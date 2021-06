L'Spar Girona continua esforçant-se en el seu creixement. Els passats 7 de maig i 14 de juny va presentar la marca "Empresa Unika", un projecte que espera potenciar els llaços entre les empreses del territori i l'Uni Girona. Les dues jornades, que van comptar amb la preència de directius, representants d'empreses, membres del club i les jugadores Laia Palau, María Araújo i Júlia Soler, van ser un èxit rotund, amb la presència de 80 empreses. "Tenim aquesta voluntat de fer millor les coses. Les jugadores han de sentir el suport professional i emocional. Això és una oportunitat per a tothom. Estem millorant la societat i l'UNI és un exemple proper de les possibilitats de tenir a Girona el Club esportiu femení amb més compromís i vinculació del territori", va destacar la capitana de l'Spar Girona Laia Palau, imprescindible en la lluita per la visibilitat de l'esport femení i del territori gironi a escala europea.

El projecte Empresa Unika es forma gràcies a un consell assessor extern al club que, de manera totalment desinteressada, ajuda a l'Uni a fer arribar el projecte a les empreses. "Aquest consell vol impulsar a l'Uni a què segueixi aspirant als seus màxims en l'àmbit esportiu, però sobretot busca que una major quantitat d'empreses tingui coneixement sobre l'excel·lent feina realitzada per l'Spar Girona, club que ara mateix és el referent esportiu femení del territori. Hem de seguir treballant per tenir més implicació empresarial, institucional i social", va afirmar Cayetano Pérez, president d'un club la força del qual es basa a generar emocions i un sentiment de pertinença proper.

La vicepresidenta Noemí Jordana va finalitzar dient que "pel club és important fer aquests actes i convidar els empresaris de la zona per explicar de ben a prop que és el club i demanar, si és possible, que ens ajudin una mica. Amb cada granet de sorra acabem aconseguint els objectius del club. L'Uni Girona no està fet d'un sol patrocinador, sinó de moltes empreses que ens ajuden".