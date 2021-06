Aquest proper dijous, 17 de juny, comença a València l’Eurobasket femení. Ho farà només uns dies més tard que dues de les integrants de la selecció espanyola, Alba Torrens i Tamara Abalde, donessin positiu per coronavirus, cosa que va obligar a aïllar totes dues jugadores, que encara no se sap quan tornaran a estar al cent per cent per competir. Lucas Mondelo, el seleccionador nacional, no les té totes i com va fer el seu homòleg a l’equip de futbol masculí , Luis Enrique Martínez, ha decidit citar unes quantes jugadores tot creant així una bombolla alternativa. L’objectiu és el de fer front a un possible brot que afecti més integrants de l’equip.

La catalana Laia Flores, base de l’Spar Girona, en forma part. Ja havia entrat en la primera preselecció de Mondelo, per iniciar la preparació de l’Eurobasket, però va ser descartada abans de la llista definitiva, de només 12 jugadores. En aquesta bombolla alternativa també hi ha la catalana Andrea Vilaró, del València Basket. S’hi sumen Irati Etxarri (Cadí), Belén Arrojo (Gernika) i Leticia Romero i Ángela Salvadores, també del València. A la convocatòria original hi ha una altra jugadora de l’Uni, la veterana Laia Palau, i la bescanonina Queralt Casas.