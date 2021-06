La vida és plena de reptes i a Pep Boada (Amer, 1962) se n’hi obre un de nou a partir d’avui mateix com a màxim responsable esportiu del Granada. Boada aterra a Los Cármenes després de 17 anys treballant a Can Barça per viure noves experiències lluny de la zona de confort i aconseguir noves fites amb el conjunt andalús. L’amerenc enceta la seva primera etapa professional lluny del Barça on durant gairebé dues dècades ha fet tasques d’scouting tant pel planter com pel primer equip. A manca de confirmació oficial, a Boada, l’acompanyarien a Granada, Pep Mercader i David Comamala. Boada té la missió de triar l’entrenador i podria haver plantejat al club, l’opció de Domènec Torrent, lliure després de la seva etapa al Flamengo.

Durant la seva presentació ahir, Boada va assegurar que confia «perllongar la trajectòria ferma d’aquests últims anys» del Granada. Una de les primeres feines de l’exjugador del Girona, Figueres i Palamós, serà contractar l’entrenador que substituïrà Diego Martínez. Francisco agradava però qui tenia més números semblava Robert Moreno, exseleccionador i amb passat al Mònaco. Amb l’arribada del gironí al club pot haver-hi un canvi de rumb. De fet, Boada estaria pensant en Torrent, amb qui va coincidir al Barça.