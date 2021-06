El davanter del Juventus va sentenciar la victòria de Portugal contra Hongria amb dues dianes (m.87 i m.92) que el situen com a màxim golejador de la història de l’Eurcopa amb 11 gols. El portuguès també ha batut el rècord de participacions al torneig enguanya amb la seva cinquena particular. Li va costar més del previst a Portugal doblegar el combi nat magiar. Els de Fernando Santos van haver d’esperar fins al minut 84 per obrir el marcador gràcies a Raphael Guerreiro. A partir d’aquí, Hongria es va desinflar i Cristiano Ronaldo es va encarregar de la resta amb dos gols que li permeten ampliar la seva llegenda al torneig.