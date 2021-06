L'Hotel Carlemany de la ciutat de Girona s'ha convertit en aquest matí en l'escenari de la presentació del programa esportiu del Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show 2021. El festival arriba a la seva cinquena edició i se celebrarà del 24 al 26 de setembre. De caire internacional, tornarà a reunir a ciclistes del màxim nivell mundial i també tindrà cabuda pels amants d'aquest esport de caire més amateur. Amb el 70 per cent de la superfície comercial venuda, disposarà d'una quinzena de curses per a tots els públics i perfils.

S'espera la participació d'uns 4.000 ciclistes, una xifra inferior a l'habitual, però que segons l'organització "permetrà establir uns controls molt estrictes de les mesures de seguretat que s'implantaran a tot el recinte".

Durant una mitja hora, s'ha anat desgranant el calendari esportiu del festival, que enguany presenta una novetat important com ho és l'arribada a Girona de la World E-Bike Series, la Copa del món de BTT elèctriques que organitza l'UCI (Unió Ciclista Internacional). La demarcació, per tant, acollirà una de les sis proves d'aquest circuit, que tot just té dos anys de vida.

També hi haurà cabuda per al Continental Super Cup Massi, un circuit de Cros Country Olímpic; la Continental CIcloBrava amb les seves tres distàncies (70, 100 i 140 quilòmetres); l'Scott Marathon BTT UCI Series, amb traçats per la Vall del Llémena oberts a tots els aficionats al BTT; el Canyon E-MTB Experience; l'MTB Classic, una cursa marcada per la nostàlgia d'abans dels anys 90; el Canyon Pirinexus Challenge, una cursa oberta per al Gravel, una modalitat que comptarà amb dues propostes, una d'elles de fins a 340 quilòmetres.

Els més joves també hi tenen cabuda, així que el Sea Otter Europe comptarà amb l'Enduro BTT La Selva, una prova de 30 quilómetres que es disputa a Riudarenes; i l'Open BTT Infantil, una Copa Catalana més als petits professionals del ciclisme.

No s'han perdut la presentació representants de la Diputació de Girona i Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Ajuntament de Girona, Generalitat de Catalunya i Federació Catalana de Ciclisme, a més de patrocinadors, clubs ciclistes, botigues i establiments relacionats amb la bicicleta. S'hi ha sumat el britànic David Millar, ambaixador d'una de les proves i amb un currículum envejable com a ciclista professional.