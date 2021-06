El projecte de Marc Gasol amb el bàsquet a Girona continua creixent. Després que diumenge es confirmés l’ascens del CEB Girona a la lliga EBA, amb una imponent victòria a la pista del Navàs, el club presidit per Eduard Alonso passarà a formar part de l’estructura del Bàsquet Girona, que l’absorbeix, amb l’objectiu de «seguir fent créixer junts el bàsquet» a la ciutat i portar-lo «més amunt». Les dues entitats van voler expressar a través d’un comunicat que el moviment ha estat de «mutu acord». «Donarà més oportunitats als jugadors de la demarcació, potenciarà el bàsquet gironí i fomentarà les bases socials d’una iniciativa feta a Girona i per a Girona», insisteixen.

El CEB Girona, fundat l’any 2012, compta amb una bona base que ara podrà emmirallar-se al primer equip del Bàsquet Girona o, fins i tot, arribar-hi. Les proves són que dels jugadors que van disputar la final a quatre per al títol de Copa Catalunya i l’ascens a EBA, només un Albert Agustí, tenia experiència en una eliminatòria d’aquestes característiques. La resta, va fer els mateixos passos que el club. Un cop s’ha aconseguit l’ascens, el Bàsquet Girona estudiarà durant les properes setmanes de quina forma es pot assumir aquesta nova categoria.

La integració de les dues permetrà que el Bàsquet Girona creixi en massa a la ciutat, «amb la suma de més equips i el pavelló Ramón Sitjà, en una època emergent del projecte». Com que fins ara la filosofia ha estat similar, apostant pels equips de base, aquesta integració ha de millorar «la metodologia» de l’entitat que presideix Gasol. «L’èxit esportiu de l’equip, amb la major part dels integrants procedents de categories de formació, ha de tenir continuïtat en el club amb l’objectiu principal d’enfortir el bàsquet al territori», afegia el comunicat.

Potenciar l’anglès

D’altra banda, el Bàsquet Girona va donar per finalitzada la tercera edició del BD Mindset Program, unes jornades per promoure l’anglès i la pràctica esportiva entre la mainada gironina. Tot i la situació de la pandèmia, el club va poder dur a terme les activitats de manera presencial i seguint totes les mesures de seguretat per combatre la COVID-19.

Tots els jugadors de la plantilla del Bàsquet Girona, han compartit la seva experiència amb els dotze centres gironins que hi han participat. «És una activitat que portem fent tot l’any i la veritat és que és molt gratificant. Primer per poder visitar escoles i interactuar amb els nens i nenes, i després per poder ensenyar-los una mica d’anglès. Han de saber del valor de parlar la llengua anglesa perquè és molt important tant en l’àmbit esportiu, sobretot al bàsquet, com en la vida general. No ha estat un any fàcil per les circumstàncies que tots sabem, poder-ho fer diu molt de les escoles i el club. Estem contents de poder ajudar», va assegurar l’aler Gerard Sevillano. «Veure com els nanos s’interessen per la nostra vida és gratificant», va afegir. Ahir en l’acte de cloenda d’aquest programa fet a Fontajau hi van participar alumnes de les escoles Àgora, Santa Eugènia, Esteve Carles i Arrels, integrades a la iniciativa.