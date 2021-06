Aquest dimecres, l'Ajuntament de Blanes va retre homenatge a la jugadora blanenca internacional del primer equip del FC Barcelona, Melanie Serrano. L'acte va tenir lloc a la Sala de Plens de l'Ajuntament i el van encapçalar l'alcalde, Àngel Canosa, acompanyat del regidor d'Esports Pere Lopera.

Serrano va rebre un més que merescut reconeixement, no tan sols pels èxits esportius assolits, sinó també per l'esforç i perseverança que l'han caracteritzat des de sempre. També van participar representants dels grups municipals, així com familiars de la jugadora. L'alcalde, Àngel Canosa, va lliurar-li en nom de la ciutat on ha viscut els seus darrers anys un dels màxims guardons que concedeix el consistori blanenc: una reproducció en pedra de l'escut oficial de l'Ajuntament de Blanes.

La seva trajectòria esportiva va començar a despuntar a Blanes, on va arribar amb 12 anys. Serrano està entre els 10 jugadors i jugadores de la història del Barça que més partits ha disputat, amb gairebé 500, aixecant 24 dels 26 títols que ha guanyat el femení. Després del triplet aconseguit aquest curs, tanca un cercle que va començar a dibuixar fa 17 anys.