Girona, la Costa Brava i la pràctica del ciclisme ja fa força temps que van de la mà i han decidit que així sigui durant molt de temps. Aprofitant l’avinentesa, el 2017 va aterrar per primera vegada a la província l’anomenada Sea Otter Europe. Una fórmula que havia funcionat, i de quina manera, als Estats Units, i que es traslladava llavors al vell continent tot provant fortuna. L’encaix ha sigut tan positiu que aquest proper mes de setembre, del 24 al 26, se’n celebrarà la seva cinquena edició amb l’objectiu de consolidar-se com a un dels festivals ciclistes més importants d’Europa al mateix temps que es continua creixent. L’Hotel Carlemany de Girona va acollir ahir al matí la presentació del seu programa esportiu. Tornarà a reunir a ciclistes del màxim nivell mundial i també tindrà cabuda pels amants d’aquest esport de caire més amateur. Amb el 70 per cent de la superfície comercial venuda, disposarà d’una quinzena de curses per a tots els públics i perfils. S’espera la participació d’uns 4.000 ciclistes, una xifra inferior a l’habitual, però que segons l’organització «permetrà establir uns controls molt estrictes de les mesures de seguretat que s’implantaran a tot el recinte».

El calendari i les E-Bike Series

Sota la batuta d’Albert Balcells, el seu director, i durant una mica més d’una mitja hora farcida d’intervencions i fins i tot amb l’aparició de David Millar com a ambaixador d’una de les curses, es va anar desgranant el calendari esportiu del festival. La principal novetat és l’arribada a Girona de la World E-Bike Series, la Copa del món de BTT elèctriques que organitza l’UCI (Unió Ciclista Internacional). La demarcació, per tant, acollirà una de les sis proves d’aquest circuit.

També hi haurà cabuda per a les curses en format XCO com la Continental Super Cup Massi, que entre els seus especialistes comptarà amb la presència del colomenc Jofre Cullell, ciclista que participarà en els Jocs de Tòquio d’aquest estiu. Torna la Continental CiclosBrava amb les seves tres distàncies: 70, 100 i 140 quilòmetres. També l’Scott Marathon BTT UCi Series, amb traçats per la Vall del Llémena oberts a professionals i amateurs, i també puntuable per al rànquing mundial. Més. El Canyon E-MTB Experience; l’MTB Classic, una cursa marcada per la nostàlgia d’abans dels anys 90; el Canyon Pirinexus Challenge, pionera en Gravel, una modalitat que comptarà amb dues propostes, una d’elles de fins a 340 quilòmetres.

Els més joves també hi tenen cabuda, així que la Sea Otter Europe d’aquest 2021 comptarà amb l’Enduro BTT La Selva, una prova de 30 quilómetres que es disputa a Riudarenes. S’hi sumarà l’Open BTT Infantil, una Copa Catalana dirigida als professionals més petits del món del ciclisme.