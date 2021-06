El Garatge Plana Girona afronta l'últim repte de la temporada, la WS Europe Cup, l’equivalent a l’antiga Copa de la CERS, i ho farà a partir d’avui en aquesta final a set que es disputarà a Andorrra. El rival dels gironins en quarts de final serà el Calafell (19 h, Esport3), equip amb el qual van empatar en el partit a casa en l'OK Lliga (2-2) i van perdre en l'última jornada del campionat (4-3). Tot i així, el tècnic del conjunt gironí, Ramon Benito, explicava que «van ser duels molt igualats», però també avisava que els equips dirigits per Pere Varias «són molt agressius i competitius».

A causa de la pandèmia, la WS Europe Cup ha canviat de format. Ja no hi ha les eliminatòries a anada i tornada dels anys anteriors, on els blanc-i-vermells van caure en vuitens de final fa dues temporades i també l’any passat. Aquest nou format farà que amb només tres partits hi hagi un campió, i Benito afirma que «hi ha molta igualat entre els set equips i que qualsevol pot guanyar», i afegeix que «nosaltres tenim les nostres possibilitats».