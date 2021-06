L'esportista, bombera i empresària de Bellver de Cerdanya Emma Roca ha mort aquesta nit del 18 de juny en no superar una malaltia que l'ha tingut hospitalitzada des de feia setmanes.

Era bombera pertanyia als Grae de la Seu d'Urgell

#Bomberscat hem de lamentar també la mort de l'Emma Roca, companya i bombera del parc de la Seu d'Urgell.



Ens afegim a les mostres de condol a tots els seus familiars, amics i companys. pic.twitter.com/trw9uCe7w0 — Bombers (@bomberscat) 18 de junio de 2021

Roca, molt coneguda a la Cerdanya per la seva activitat com a corredora i, alhora, pel seu vessant empresarial, va néixer l'any 1973 a Barcelona. Com informa Regió7, del mateix grup editorial que Diari de Girona, en l'àmbit empresarial recentment havia estat nomenada nova presidenta de la cooperativa d'usuaris i treballadors Incorpora'm que fomenta la integració laboral i social a la Cerdanya.

En l'àmbit esportiu, Roca va destacar participant en triatlons, duatlons, ironmans, maratons i ultramaratons de muntanya, BTT, esquí de muntanya o raids d'aventura, disciplina en la que va guanyar un Campionat del Món. Va formar part de l'equip espanyol d'esquí de muntanya de la FEDME fent el circuit de Copa i Campionat del Món, Copa i Campionat d'Europa d'esquí de muntanya. També va formar part de l'equip català d'esquí de muntanya i maratons de muntanya de la FEEC fent Copa i Campionat d'Espanya d'esquí de muntanya i Copa d'Europa de maratons de muntanya.

Fa sis anys va participar en un acte de Tribuna Girona, juntament amb els esportistes Toti Bes i Marc Pinsach.

L'Ajuntament de Bellver ha emès un comunicat de dol i ha enviat un missatge de suport a la família: "Des de l'Ajuntament donem tot el nostre suport i el nostre condol a la família en aquests moments tant tristos. La recordarem col·laborant amb el poble, tirant endavant projectes i, com no, corrent per camins i corriols. Et trobarem a faltar".

D'altres institucions també han fet comunicats de condol