La selecció de Països Baixos es va classificar per als vuitens de final com a primera de grup després derrotar ahir Àustria (2-0) en un partit còmode per al combinat «oranje». Països Baixos es va avançar al minut 9 gràcies a un gol de penal de Depay. Àustria no va arribar a reaccionar en cap moment, mentre que els «oranje» van seguir disposant d’ocasions. La sentència va arribar al minut 67 gràcies al gol de Dumfries després d’una gran jugada.