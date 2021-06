La selecció d’Ucraïna va derrotar amb certs problemes (2-1) una lluitadora Macedònia del Nord per sumar els primers tres punts i ficar-se en la lluita per classificar-se per vuitens. El guió del partit va ser el que s’esperava, amb el combinat entrenat per Andréi Shevchenko controlant la pilota i arribant amb facilitat. Va ser en la primera meitat que van arribar els dos gols ucraïnesos, obra de Yarmolenko, en el 29, i Yaremchuk, al 34. Alioski, en el rebot d’un penal, va escurçar diferències i posar als macedonis en la lluita pel partit. Però el marcador ja no es va moure més, també gràcies a Dimitrievski que va aturar un penal per mantenir viu el seu equip.