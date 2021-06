L’estat de forma d’Isak va ser el factor determinant en el triomf de Suècia contra Eslovàquia gràcies a la diana de Forsberg des dels 11 metres a la segona meitat.

El davanter de la Reial Societat va ser el millor jugador en un duel on Suècia va destacar per la seva fiable defensa però la seva escassa creativitat ofensiva. Si els suecs no van ampliar distàncies en el marcador va ser per culpa del porter eslovac Dubravka. El resultat fa que Suècia es posicioni primera de grup amb 4 punts a l’espera del partit d’avui que enfrontarà Espanya contra Polònia.

Repartiment de punts al Hamden Park de Glasgow entre les seleccions de Croàcia i la República Txeca. Els txecs, que van vèncer en el seu debut contra Escòcia, es van avançar gràcies a una diana des del punt de penal de Schick. Amb aquest gol ja suma tres dianes en dos partits. L’alegria va donar poc perquè als tres minuts de la represa, Ivan Perisic va emular Arjen Robben amb la mítica jugada, per posar l’empat a 1 final en el marcador. Aquest empat fa que Croàcia sumi el seu primer punt i els txecs en tinguin quatre.