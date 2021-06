El Garatge Plana Girona no ha pogut classificar-se per la final de la WS Europe Cup després de caure en semifinals davant el Lleida Llista per 3-1.

El partit ha estat molt igualat i s'hagués pogut decantar per qualsevol dels dos costats. Els gironins no han tingut la sort de cara i els lleidatans, vigents campions, s'han emportat el triomf.

Di Benedetto avançava al Lleida al minut 11 de partit, però sis minuts més tard, Oriol Pujol empatava el duel (1-1). Tot obert en la segona meitat i ha estat el conjunt lleidatà el més efectiu de cara a porteria. Tomàs marcava als 11 minuts de la represa, i amb els blanc-i-vermells bolcats a l'atac i ja sense porter, Vives sentenciava el duel amb el 3-1 definitiu quan faltaven 22 segons pel final.