No hi ha gairebé marge d’error, i menys després de la victòria de Suècia ahir, per a una Espanya, que recupera Sergio Busquets després del positiu per covid. Ni tampoc per a Polònia, amb Lewandowski com a principal amenaça avui (21.00/Telecinco). El 0-0 del passat dilluns contra Suècia, amb la polèmica de la gespa lenta i seca que va minvar la velocitat de circulació d’Espanya a l’estadi de la Cartuja, obliga a no tornar a fallar. La Roja torna a Sevilla i sap que per resoldre l’equació ha de tenir clara una premissa: sense gol és impossible guanyar.

De la gespa en va parlar ahir el tècnic espanyol Luis Enrique a la prèvia: «Els miracles no existeixen, el terreny de joc és el que és. Vam fer unes catorze ocasions de gol contra un rival com Suècia que estava tancat al darrere. És evident que la gespa podria estar en millors condicions per no és cap excusa. Ens hem de preocupar d’allò que està realment a les nostres mans, sabem que hi ha gent treballant al màxim». La gespa no és l’únic maldecap per a l’entrenador. També ha de resoldre la falta de gol, el desencert d’Álvaro Morata i mirar d’evitar els consegüents xiulets que va rebre el davanter del Juventus quan va errar diverses ocasions clares de gol contra els suecs. «Jugarem amb Morata i deu més. Ha de fer el mateix que va fer dilluns passat. El seu treball va ser molt bo tant atac com en defensa. Els xiulets? Puc dir que si ens volen xiular que ho facin. A mi el primer», comentava Luis Enrique a Cuatro ahir.

A més de l’entrenador, l’assenyalat Morata també va comparèixer a roda de premsa i va tenir unes paraules sobre els xiulets i les crítiques que l’envolten. «Em van fer molt mal els xiulets. Qualsevol persona que em coneix sap què significa per mi posar-me aquesta samarreta. Demano, si us plau, que en comptes de xiular-nos ens anímin perquè volem estar a la següent ronda i arribar a la final i guanyar-la. Espanya no som només els jugadors, és tota l’afició. La meva opinió és que no entenc els xiulets. Tot i que soc autocrític i quan fallo una ocasió clara com la de l’altre dia em costa dormir.

Confirmat l’atacant madrileny, i tots els companys que estaven disponibles dilluns contra Suècia, Luis Enrique només tindrà el dubte d’un Sergio Busquets recuperat de la covid i reintegrat amb el grup. «Busquets ha sigut asimptomàtic, ha pogut entrenar a casa seva durant tots els dies que s’ha absentat sempre respetant les mesures. És disponible per jugar contra Polònia», afirmava l’entrenador espanyol. Amb Busquets disponible, no es preveuen canvis en l’11 inicial respecte l’utilitzat dilluns.

Per altra banda, Polònia que va mostrar una pèssima imatge davant Eslovàquia, amb qui va perdre dilluns, s’aferra al seu jugador franquícia, Robert Lewandowski, per esgarrepar punts contra Espanya. L’entrenador, Paulo Sousa, només tindrà la baixa de l’exsevillista Grzegorz Krychowiak per ser expulsat amb doble groga.