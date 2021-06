Els Jocs Olímpics estan a punt d'arribar. Entre el 23 de juliol i el 8 d'agost els millors esportistes del món se citaran a Tòquio a la recerca de la desitjada medalla. Però abans, encara hi ha combinats que han d'aconseguir un bitllet per ser-hi. Un d'aquests equips és la selecció d'Angola de bàsquet, entrenada pel barceloní Pep Clarós. Entre el 29 de juny i el 4 de juliol disputarà el preolímpic. Per això el tècnic català va escollir Platja d'Aro perquè els seus homes es preparessin per afrontar aquesta competició de la millor manera possible. «Platja d’Aro és a prop de Barcelona, un lloc on crèiem que els jugadors podien estar tranquils», explicava Clarós afegint que «a la Costa Brava, a dia d’avui, no hi ha molt turisme i hem pogut fer el treball adient».

La selecció d'Angola va donar per finalitzada ahir l'estada a la ciutat del Baix Empordà després de 9 dies -van arribar dia 10 de juny- i el que han fet aquests dies ha estat «entrenar-se, entrenar-se i entrenar-se, i veure els 14 jugadors que aniran cap a Lituània a disputar el preolímpic», explicava Clarós, que compleix el seu primer any com a tècnic d’aquesta selecció. Des de la Federació angolesa van voler «agrair les facilitats que els havia posat l’Ajuntament de Platja d’Aro per fer aquesta estada». De fet, el regidor d’esports de la ciutat, Pedro Torres, va visitar l’entrenament. També van voler donar les gràcies «a l’hotel Aromar Platja d’Aro pel servei i tracte d’aquets dies». A part, «no hem tingut oportuntiat de visitar ni conèixer res», afirmava, i és que «ens hi juguem molt i no es podem permetre fer turisme per si algun membre dona positiu per covid». Tot i així, el combinat africà sí que va tenir l'oportunitat d'entrenar-se a Girona, a Fontajau, diumenge passat.

La selecció d'Angola de bàsquet viatjarà pròximament a Kaunas, a Lituània, per buscar un bitllet per Tòquio. Ho farà primer en una fase de grups -dos grups de tres equips-, on es veuran les cares amb Eslovènia i Polònia i de classificar-se entre els dos primers farien una semifinal i una final. Només el guanyador podrà anar als Jocs Olímpics. «El primer que hem de fer és competir i una vegada fem això veurem quines opcions tenim», deia Clarós. «Al final, es juga cinc contra cinc, amb dues cistelles i una pilota, i si aconseguim igualar-los pel que fa a d’intensitat i també físicament tenim més opcions», sentenciava.