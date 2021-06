Pau Gasol ha estat inclòs a la llista de selecció espanyola per la preparació dels Jocs Olímpics de Tòquio que va oferir ahir el seleccionador nacional, l’italià Sergio Scariolo, on també hi ha Marc Gasol. La selecció es concentrarà a partir de dia 25 de juny per començar a preparar el torneig olímpic i disputarà tres amistosos.