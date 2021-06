Espanya s’ha habituat massa a l’empat, n’acumula sis en els seus últims nou partits; el mateix resultat que va aconseguir ahir contra Polònia. Sense merèixer el triomf, Espanya va poder posar el 2-1 a través d’un penal de Gerard Moreno poc després que Lewandowski igualés la diana d’Álvaro Morata. El punt no serveix de res a cap dels dos combinats que tenen 2 i 1 punts, respectivament.

La manca de gol i el debat sobre la titularitat de Morata i Gerard Moreno, l’estat de la gespa de l’estadi de La Cartuja i els xiulets presents dilluns en l‘empat a zero contra Suècia. Molts temes sondejaven la prèvia del duel entre Espanya i Polònia d’ahir a la capital andalusa. Tot dos equips necessitaven sumar i es va notar des del primer minut. Sense especular va saltar a la gespa Polònia aprofitant la seva velocitat per sortir al contraatac tot intentant sorprendre els homes de Luis Enrique, que van tenir la major quantitat de minuts la pilota als seus peus. El tècnic espanyol ja havia avisat un dia abans que sortiria amb «Morata i deu més» i així va ser. A més, esvaïnt el debat sobre la rivalitat entre l’atacant del Juventus i Gerard Moreno, va fer donar entrada a l’onze inicial a tots dos. De fet, va repetir el mateix esquema i els mateixos jugadors excepte un: el canvi del davanter del Vila-real en detriment del del Manchester City Ferran Torres. En un primer moment que jugués Moreno per banda dreta podia fer intuir que Espanya perdia profunditat sense un jugador veloç i vertical com Torres. No obstant això, la certesa va ser que amb el 9 groguet, els espanyols no van provar de sorprendre tant al rival prop de la línia de calç sinó més entrant per dins. Amb el domini, Espanya va tenir més ocasions i arribades que el seu adversari. Tot i això, alguna vegada que els polonesos recuperaven la pilota feien molt mal a la contra agafant l’equip fora de posició, com quan Lewandwoski va aprofitar un rebuig del pal per afussellar Unai Simón. El porter de l’Athletic es va fer gran i va aguantar el màxim golejador d’Europa per evitar el que hauria sigut l’empat a un ja que minuts abans Morata va desequilibrar la balança aprofitant una centrada de Gerard Moreno. Un gol que va trigar en pujar al marcador ja que l’italià Orsati va decretar fora de joc però el VAR el va revisar i va rectificar la seva decisió. El més difícil estava fet: avançar-se en el marcador. Moreno va poder fer el segon abans del descans però el seu xut va sortir a fora per ben poc.

A la represa, els protagonistes van intercanviar els papers. Polònia va sortir amb una marxa més: tenia més domini que a la primera part i exercia una pressió per no facilitar la sortida de la pilota als espanyols. Arribaven poc els de Paulo Sousa, però cada cop que ho feien posaven l’ai al cor de tots els aficionats que es van apropar a La Cartuja. Un Lewandowski qüestionat després de l’encontre contra Eslovàquia va emergir sobre Aymeric Laporte per rematar amb el cap una pilota aèria i superar Unai Simón a la perfecció. A la següent jugada Espanya va poder tornar a avançar-se des del punt de penal. Moreno va ser qui va assumir la responsabilitat però el seu xut va tocar el pal i el rebuig, que va anar a parar, a Morata va marxar a fora. A partir d’aquí, el joc d’Espanya es va anar apagant i les ocasions van fructificar. El marcador final no deixa content a ningú. Espanya es queda amb dos punts i necessita guanyar dimecres a Eslovàquia.