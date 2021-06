El Garatge Plana Girona es va quedar a les portes de la final de la WS Europe Cup després de caure ahir en semifinals davant el Lleida Llista (3-1), vigent campió del torneig, en un partit molt igualat i on el conjunt gironí va tenir les seves oportunitats per poder guanyar. Finalment, però, els lleidatans van ser més efectius de cara a porteria i avui jugaran la final davant el Sarzana italià, que va derrotar en l’altre semifinal al Caldes (4-1).

El conjunt entrenat per Ramon Benito i Marc Comamala va tenir les seves opcions i va dominar en determinats moments el partit, però no va tenir sort de cara a porteria. De fet, el primer a marcar va ser el Lleida, per mitjà de Di Benedetto, al minut 11. Sis minuts més tard, Oriol Pujol igualava el marcador i amb l’1-1 arribava al descans. Els blanc-i-vermells van dominar en l’inici de la represa, però el lleidatà Tomàs feia pujar el 2-1 en el minut 11 del segon temps. Amb els gironins bolcats a l’atac i sense porter, Vives sentenciava (3-1) a 22 segons per acabar.